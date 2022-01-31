В мэрии оценили вероятность перевода школ Петрозаводска на дистант

Массового перевода школ Петрозаводска на дистант не планируется, решения принимаются отдельно по каждому учреждению. Об этом на городской планерке сообщила руководитель информационного управления мэрии Анникки Сильченко.

Так, с завтрашнего дня с удаленного обучения выходят ученики школы № 46, которые несколько дней получали знания из дома. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ до 7 февраля дистанционно учатся воспитанники школы № 9. В остальных организациях закрыты отдельные классы.

Заммэра Петрозаводска Наталья Кармазина отдельно отметила, что с прошлой недели срок карантина для контактных по коронавирусу сократили с двух недель до семи дней. Фото pixabay.com/DeltaWorks