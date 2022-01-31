За неделю в Петрозаводске выявили сотни нарушений по уборке снега

За минувшую неделю сотрудники «Службы заказчика» в Петрозаводске проверили, как содержат 411 домов. В ходе обследования обнаружили 396 нарушений, отметили в мэрии.

Больше половины касаются уборки снега, очистки крыш и посыпки пешеходной инфраструктуры. Из-за перепадов температуры управляющим организациям указали на необходимость интенсивнее бороться со скользкими тротуарами, наледью на крышах и козырьках.

Больше 160 нарушений касаются содержания систем отопления, водо- и электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

Управляющим компаниям направили уведомления о необходимости оперативно устранить выявленные нарушения.

Если они этого не сделают, информацию передадут в Государственный комитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору. Он примет к нарушителям меры административного воздействия. // Фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте