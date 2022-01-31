Дефицита лекарств от ковида ждут в Карелии из-за роста числа заражений

Карелии из резервного фонда Правительства РФ выделили дополнительные средства. Деньги пойдут на закупку препаратов от коронавируса, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На складах медицинских организаций региона сейчас осталось лекарств на две недели или месяц, если число заражений будет оставаться на прежнем уровне.

Но в Карелии резко увеличивается количество зараженных, так что при ухудшении ситуации бесплатных препаратов на всех больных может не хватить.

Средства, которые купят на федеральные деньги, позволят «продержаться» еще месяц. // Фото: источник