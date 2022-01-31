Больные жители Петрозаводска стоят в очередях в поликлинику на морозе

В Петрозаводске люди вынуждены стоять в очередях на морозе, ожидая получения медицинской помощи в поликлиниках. Об этом сообщают читатели портала «Петрозаводск говорит».

В частности, такая ситуация сложилась сегодня в поликлинике №1 на Древлянке. Люди с подтвержденным диагнозом Covid-19 стоят в одной очереди, на улице их не менее 20 человек, неизвестно, сколько еще внутри. Во второй очереди стоят горожане с симптомами ОРВИ. Судя по снимкам, их тоже несколько десятков. Больные люди вынуждены ждать приема на морозе.

Напомним, что в республике несколько дней подряд фиксируются рекордные показатели по суточному количеству зараженных коронавирусом. Так, 30 января в Карелии выявлены 723 новых инфицированных. Фото читателя «Петрозаводск говорит» Романа