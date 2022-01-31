Карельский врач дал советы по лечению бессимптомного ковида

В Карелии, как и в других российских регионах, обсуждают памятку Минздрава РФ, разработанную для больных с бессимптомным или легким течением COVID-19.

Как пояснил врач Алексей Хейфец, термин «бессимптомное» подразумевает, что болезнь не развилась, у человека нет жалоб или других внешних проявлений, однако вирус присутствует в организме:

Бессимптомное течение может развиться в болезнь. Появятся жалобы и недомогание. Кроме того, человек с бессимптомным течением может быть переносчиком вируса. Поэтому рекомендации предусматривают самоизоляцию, гражданин может дистанционно получить больничный лист.

Самоизоляция – основная мера для тех, кто получил положительный ПЦР-тест, но не наблюдает никаких симптомов заболевания. Таким пациентам не требуется лечение, им следует наблюдать за своим состоянием и контролировать температуру не реже одного раза в сутки.

При появлении симптомов ОРВИ: кашля, насморка, боли в горле, повышения температуры до 37,5, рекомендуется домашнее лечение.

С медицинской точки зрения, коронавирусная инфекция является разновидностью ОРВИ. Ее динамика, диагностика и лечение в случаях легкого течения такие же, как у привычных сезонных респираторно-вирусных заболеваний,

– говорит Алексей Хейфец.

Поэтому рекомендуются стандартные меры: изоляция от домашних, проветривание, обильное питье, контроль температуры трижды в день. Можно применять противовирусные препараты, витамины С и D, при повышении температуры до 38 и выше – жаропонижающее. Если такая температура держится дольше двух суток, надо позвонить в поликлинику или в службу «122» для консультации. По возможности, следует следить за сатурацией. Если ее уровень ниже 94-95% или появилась одышка, чувство нехватки воздуха, следует немедленно вызвать врача.

Не рекомендуется самостоятельно принимать антибиотики. Эти препараты не действуют на вирусную флору, и назначить их может только врач при наличии показаний.

Эффективность подобного самолечения сомнительна, а последствия могут быть очень серьезными: снижается чувствительность к антибиотикам, подавляется микрофлора в норме присутствующая в нашем организме и т.д.. Справедливости ради следует сказать, что часто болезнь, начавшаяся как классическая респираторно-вирусная инфекция, в дальнейшем сопровождается присоединением бактериальной флоры. Но в подобных случаях речь уже не идет о бессимптомном или легком течении.

– комментирует Алексей Хейфец.

Вот рекомендации от Минздрава России по лечению бессимптомного ковида в инфографике

В Карелии ежедневно коронавирусом заболевает более 700 человек, пик эпидемии ожидается в ближайшее время. В республике временно приостановлена плановая помощь отдельным категориям пациентов, в то же время поликлиники и ковид-стационары переведены в усиленный режим работы: развернуто 1 127 коек, есть возможность создания дополнительного коечного фонда – до 1800 мест, работа компьютерных томографов переведена на круглосуточный режим, ежедневно выполняется до 1000 экспресс-тестов.