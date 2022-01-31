За выходные в Петрозаводске отстранены от управления 12 водителей

За прошедшие выходные дни в Петрозаводске отстранены от управления транспортом 12 водителей. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Среди нарушителей девять автомобилистов находились за рулем в состоянии опьянения, еще трое управляли транспортом, не имея прав.

В ГИБДД напомнили, что за нетрезвую езду полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За езду без прав можно получить штраф до 15 тысяч рублей. Фото источника