31 января 2022, 11:59
За выходные в Петрозаводске отстранены от управления 12 водителей
В ГИБДД подвели итоги рейдов выходного дня
За прошедшие выходные дни в Петрозаводске отстранены от управления транспортом 12 водителей. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Среди нарушителей девять автомобилистов находились за рулем в состоянии опьянения, еще трое управляли транспортом, не имея прав.
В ГИБДД напомнили, что за нетрезвую езду полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За езду без прав можно получить штраф до 15 тысяч рублей. Фото источника