Центр Петрозаводска утонул в сточных водах

Центр карельской столицы превратился в грязную Венецию. Из-за засора канализации по дорогам текут реки, а местные жители сооружают переправы через затопленные улицы.

Как утром сообщала ЕДДС, течь началась на пересечении улиц Крупской и Фридриха Энгельса. Информация была передана в “ПКС-Водоканал”. Однако это не помогло. По городским улицам текут настоящие реки, а возле парка “Сенаторка” образовался водопад.

Журналисты издания “Губернiя Daily” сообщают, что из-за потопа люди не могли перейти дорогу возле Дворца творчества. Там, между тем, в этом время проходил фестиваль «Энергия севера». Чтобы помочь горожанам, один мужчина соорудил временную переправу через улицу. // Фото к новости: Иван Кушеверский, "ДТП Петрозаводска и Карелии"