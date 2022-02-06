Житель Карелии попался на краже бритвенных станков и зубных щеток

Полицейские Петрозаводска поймали мужчину, который хотел обнести один из магазинов города. Как сообщает МВД Карелии, информация о преступлении поступила из торговой точки.

По словам заявителя, неизвестный планировал похитить бритвенные станки и насадки для зубных щёток на общую сумму 3 700 рублей. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленник успел пройти с похищенным кассовую зону, но на выходе из магазина его остановил продавец. Вернув товары работнику, он выбежал на улицу и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый житель карельской столицы. Мужчина дал признательные показания. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.