06 февраля 2022, 11:59
Два автомобиля жестко столкнулись на Ключевой
К месту ДТП в отдаленном районе Петрозаводска пришлось вызывать скорую
Серьезная авария произошла утром 6 февраля в Петрозаводске. На пересечении улиц Нойбранденбургской и Ключевой столкнулись два автомобиля.
Происшествие попали в объектив камеры “Стилинка”. Судя по всему, водитель машины, выезжавшей со второстепенной дороги, надеялся “проскочить” перекресток до того, как подъедет другая машина. В результате столкновения автомобили раскидало по дороге, они сильно повреждены.
Видео размещено в группе “Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии”. Участникам ДТП потребовалась медицинская помощь — на место аварии приехала бригада СМП.