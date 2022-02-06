Два автомобиля жестко столкнулись на Ключевой

Серьезная авария произошла утром 6 февраля в Петрозаводске. На пересечении улиц Нойбранденбургской и Ключевой столкнулись два автомобиля.

Происшествие попали в объектив камеры “Стилинка”. Судя по всему, водитель машины, выезжавшей со второстепенной дороги, надеялся “проскочить” перекресток до того, как подъедет другая машина. В результате столкновения автомобили раскидало по дороге, они сильно повреждены.

Видео размещено в группе “Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии”. Участникам ДТП потребовалась медицинская помощь — на место аварии приехала бригада СМП.