Ревнивец едва не зарезал знакомого на севере Карелии

В Калевальском районе местный житель едва не поплатился жизнью за то, что положил глаз на подругу своего знакомого. Как сообщает Следком Карелии, преступление было совершено в январе в одном из домов районного центра.

Обвиняемый с подругой находились в гостях у знакомого. Заметив ухаживания хозяина квартиры за его девушкой, злоумышленник из ревности нанес 48-летнему потерпевшему множественные ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали, он остался жив благодаря оказанной медицинской помощи.

Следователи Костомукши усмотрели в произошедшем покушение на убийство. Мужчину заключили под стражу на время следствия.