Два одинаковых ДТП случились в Петрозаводске на одном и том же месте

Две абсолютно одинаковых аварии произошли 5 февраля в Петрозаводске возле Первомайского проспекта. ДТП попали в объектив уличных камер “Ситилинка”.

Первое происшествие случилось в 7:40. Автомобиль марки “Нисан” съехал с Первомайского проспекта на Кондопожскую улицу, и в него врезался “Рено Логан”, выворачивавший с Хорового проезда. Ровно такое же ДТП случилось в три часа дня: столкнулись “Киа” и выехавший из Хорового проезда “Логан”.

Видео аварий опубликованы в группе “ДТП Петрозаводск и Карелии”:

Пользователи развернули оживленную дискуссию о том, кто виноват в происшествиях. Автор поста считает, что водители, съехавшие с Первомайского проспекта, попали на пересечение двух равнозначных дорог — Хорового проезда и улицы Кондопожской. А значит, должны были пропускать ехавшие справа “Логаны”. Другие пользователи указывают, что “Логаны” фактически двигались по встречной полосе, что и привело к столкновениям.