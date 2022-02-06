06 февраля 2022, 09:48
Снегоходы раскидало по обочине из-за ДТП на трассе в Карелии
Подросток получил травмы в аварии в Медвежьегорском районе
Внедорожник с прицепом вылетел на обочину на трассе “Кола” в Карелии. Как сообщает республиканская ГИБДД, авария произошла днем 5 февраля в Медвежьегорском районе.
По информации ведомства, 56-летний водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер» в сцепке с полуприцепом, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате аварии травмирован 16-летний пассажир.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются. Судя по фотографии, опубликованной ГИБДД, водитель перевозил в прицепе три снегохода. Их раскидало на месте аварии.