Снегоходы раскидало по обочине из-за ДТП на трассе в Карелии

Внедорожник с прицепом вылетел на обочину на трассе “Кола” в Карелии. Как сообщает республиканская ГИБДД, авария произошла днем 5 февраля в Медвежьегорском районе.

По информации ведомства, 56-летний водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер» в сцепке с полуприцепом, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате аварии травмирован 16-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются. Судя по фотографии, опубликованной ГИБДД, водитель перевозил в прицепе три снегохода. Их раскидало на месте аварии.