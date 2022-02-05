05 февраля 2022, 17:48
Происшествия

Два серьезных ДТП в Карелии потребовали помощи спасателей

Пожарно-спасательные подразделения выезжали на аварии в Медвежьегорском и Пудожском районах

Сегодня в 14:45 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге «Кола». На 640 километре трасс автомобиль съехал в кювет. В ликвидации последствий участвовали 4 спасателя и 1 единица техники.

А в 15:16 на 557 км федеральной автомобильной дороги «Вологда–Медвежьегорск» произошло аналогичное ДТП: машина  вылетела в кювет и опрокинулась. Пожарные спасатели Пудожского района выезжали на помощь людям.

В обоих случаях информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии

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