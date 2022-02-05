Два серьезных ДТП в Карелии потребовали помощи спасателей

Сегодня в 14:45 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге «Кола». На 640 километре трасс автомобиль съехал в кювет. В ликвидации последствий участвовали 4 спасателя и 1 единица техники.

А в 15:16 на 557 км федеральной автомобильной дороги «Вологда–Медвежьегорск» произошло аналогичное ДТП: машина вылетела в кювет и опрокинулась. Пожарные спасатели Пудожского района выезжали на помощь людям.

В обоих случаях информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии