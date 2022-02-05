В Сортавальском районе автомобиль вылетел в кювет

Пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации ДТП в Сортавальском районе, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Сегодня в 14:00 на федеральной автомобильной дороге «Сортавала» произошло ДТП: автомобиль съехал в кювет.

На помощь выезжало подразделение Сортавальских пожарных спасателей — всего три человека и одна спецмашина. Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии