05 февраля 2022, 15:36
В Сортавальском районе автомобиль вылетел в кювет
Потребовалась помощь спасателей
Пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации ДТП в Сортавальском районе, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Сегодня в 14:00 на федеральной автомобильной дороге «Сортавала» произошло ДТП: автомобиль съехал в кювет.
На помощь выезжало подразделение Сортавальских пожарных спасателей — всего три человека и одна спецмашина. Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии