Автоинспекторы в Карелии выступили в роли пожарных спасателей

Вечером 3 февраля в посёлке Кварцитный произошло возгорание квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома. Сообщение об этом поступило экипажу ДПС ОМВД России по Прионежскому району, находившемуся на маршруте патрулирования. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Автоинспектор лейтенант полиции Артём Лукьяненко, который заступил на смену с коллегой Максимом Фёдоровым, немедленно отправились на место происшествия.

По прибытии экипаж организовал вызов пожарной службы и медицинских работников, а также оказал активное содействие жителям дома, которые старались собственными силами устранить возгорание.

Полицейские, несмотря на значительную задымлённость квартиры, вывели оттуда её хозяина, мужчину пенсионного возраста. Эвакуированному гражданину понадобилась медицинская помощь.

Затем представители ОМВД дождались сотрудников пожарно-спасательного подразделения. // Фото: МВД Карелии