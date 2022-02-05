05 февраля 2022, 11:58
Происшествия

ГИБДД ловит нарушителей на трассе «Кола»

Количество нарушителей скоростного режима не уменьшается

Инспекторы ДПС контролируют скоростной режим на федеральной автодороге «Кола», сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Водитель автомобиля «Фольксваген» превысил установленную скорость, за что был привлечен к ответственности.

В январе этого года инспекторы ДПС зафиксировали более 800 нарушений, связанных с нарушением скоростного режима. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что превышение скорости, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, является наиболее распространенной причиной создания аварийной ситуации. // Фото: ГИБДД Карелии

Обсудить
Метки: 
Карелия
автодорога
Кола
ГИБДД
контроль
скоростной режим
нарушители