ГИБДД ловит нарушителей на трассе «Кола»

Инспекторы ДПС контролируют скоростной режим на федеральной автодороге «Кола», сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Водитель автомобиля «Фольксваген» превысил установленную скорость, за что был привлечен к ответственности.

В январе этого года инспекторы ДПС зафиксировали более 800 нарушений, связанных с нарушением скоростного режима. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что превышение скорости, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, является наиболее распространенной причиной создания аварийной ситуации. // Фото: ГИБДД Карелии