Мужчина решил купить гусеницы для снегохода и попал в лапы мошенников

Объявление о продаже гусениц для снегохода по заниженной цене 58-летний житель Муезерского района увидел в конце января. Стоимость в два раза ниже обычной подкупила. Мужчина, позвонив менеджеру интернет-магазина, обговорил детали сделки и сразу перевел на банковскую карту физлица 14700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

На другом конце провода молодой человек заверил покупателя, что в ближайшее время вышлет ему трек-номер для отслеживания посылки. Но время шло, а ни сообщения, ни посылки, ни возврата денег пенсионер так и не дождался, а все указанные на сайте номера оказались недоступны.

Мужчина обратился в местный отдел полиции с заявлением о мошенничестве. В данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Как правило, в таких случаях добраться до злоумышленников возможности нет. В связи с чем правоохранители вновь призывают жителей Карелии тщательно изучать информацию о продавце, проверять рейтинг сайтов в сторонних источниках и не спешить оплачивать товар. // Фото: TREKANDCO/ pixabay.com