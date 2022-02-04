Мужчины украли чугунные люки и на такси увезли в пункт приема металла

Два канализационных люка бесследно пропали с одной из улиц Пудожа. Оказалось, муниципальное имущество похитили местные жители, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские заподозрили ранее судимого 25-летнего мужчину и его 29-летнего приятеля. Оба в итоге признались в краже.

Они рассказали, что выпили и демонтировали канализационные люки, погрузили их в такси и отправились в пункт приема металлолома.

Там злоумышленники сбыли украденное. На вырученные деньги они купили алкоголь и распили его. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: www.uezdny-gorod.ru