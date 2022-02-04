Петрозаводчанин поджег чужой «Лексус» из-за спора о парковке

Мужчине не нравилось, что его соседи и жильцы другого дома ставят машины там, где у него кладовка. В один из дней от угроз мужчина перешел к решительным действиям. Очевидцы рассказали владельцу припаркованного «Лексуса», что его автомобиль горит. Ущерб превысил один миллион рублей. В полиции возбудили уголовное дело о поджоге, сообщили в МВД.

Очевидцы и 40-летний водитель поврежденной иномарки высказали полиции предположение, кто может быть причастен к преступлению. Правоохранительные органы побеседовали с этим человеком.

Оказалось, что 32-летний петрозаводчанин пользовался кладовой, дверь которой выходила на место парковки «Лексуса». Мужчина конфлктовал с автовладельцем и другими соседями и требовал, чтобы они перестали ставить свои машины в этом месте, являющимся общедоступной придомовой территорией. Когда мужчина сильно выпивал, то грозил хозяину иномарки, что сожжет его автомобиль, если тот не подчинится.

Полицейские нашли свидетелей, которые подтвердили, что видели, как этот мужчина ночью вынес из кладовки канистру, облил капот чужой машины и поджег. Между тем подозреваемый мужчина, ранее судимый, свою вину отрицает. (фото пресс-служба МВД по РК)