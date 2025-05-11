ЕДДС Петрозаводска опубликовала оперативную сводку на утро

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска опубликовала оперативную сводку по состоянию на 07:00 11 мая 2025 г.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки на территории Петрозаводского городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Паводковая и лесопожарная обстановка в норме.

За сутки в ЕДДС поступило 385 обращений.

Пожары не зарегистрированы. Учётных ДТП нет.

Зарегистрировано 299 обращений в Скорую медицинскую помощь, по ним совершено 222 выезда.

Тепловые параметры работы ТЭЦ и котельных города, при температуре наружного воздуха плюс 1 градус, соответствуют норме.

На линиях работают 27 троллейбусов. Ночью на улицах работали 16 единиц техники ООО «Кондопожское ДРСУ», на день запланирован выход 30 единиц техники. Мусор вывозят 23 машины ООО «Карельский экологический оператор». © «Петрозаводск говорит»