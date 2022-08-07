07 августа 2022, 14:50
Джип с двумя туристами сорвался с обрыва и упал в воду
Пассажирка с переломами госпитализирована в больницу Крыма
В Крыму с мыса Тарханкут в воду упал джип с двумя туристами, сообщает РИА Новости.
«На мысе Тарханкут водитель автомобиля припарковался на краю живописного обрыва скалы, но машина внезапно начала движение вперед и упала в воду. Инцидент произошел в районе села Оленевка. Почему джип поехал на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина не кувыркалась - грубо говоря, летела вниз»,
- рассказали в пресс-службе МЧС республики.
Первыми на помощь пришли сотрудники рыбацкого стана, после подоспели спасатели и медики. Известно, что девушка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. Молодой человек пострадал меньше и мог самостоятельно передвигаться. Фото: pxhere.