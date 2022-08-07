Джип с двумя туристами сорвался с обрыва и упал в воду

В Крыму с мыса Тарханкут в воду упал джип с двумя туристами, сообщает РИА Новости.

«На мысе Тарханкут водитель автомобиля припарковался на краю живописного обрыва скалы, но машина внезапно начала движение вперед и упала в воду. Инцидент произошел в районе села Оленевка. Почему джип поехал на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина не кувыркалась - грубо говоря, летела вниз»,

- рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Первыми на помощь пришли сотрудники рыбацкого стана, после подоспели спасатели и медики. Известно, что девушка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. Молодой человек пострадал меньше и мог самостоятельно передвигаться. Фото: pxhere.