Двум петрозаводским застройщикам пригрозила прокуратура

Застройщики, которые в Петрозаводске возводят многоквартирные дома с привлечением средств граждан, предостережены покуратурой о недопустимости нарушения закона.

Как разъяснили в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что по двум домам, возводимым в районах Перевалка и Кукковка, «несмотря на высокую степень готовности, имеются риски незавершения строительных работ в сроки, предусмотренные разрешительной документацией». Это означает, что планируемым срокам ввода в эксплуатацию также грозит срыв.

«В связи с этим, прокурором республики руководителям организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Ввод в эксплуатацию и передача жилых помещений участникам долевого строительства планируются в 4 квартале 2022 года. Надзорное сопровождение вопросов защиты прав участников долевого строительства прокуратурой республики продолжается»,

- отметили в прокуратуре. Фото: pxhere.