Как в центре Петрозаводска приватизировали сквер и берег Лососинки

Текст и фото: Антонина Кябелева

Строительство в Петрозаводске клубного дома «Речка», который возводится на берегу реки Лососинка, грозит обернуться очередным скандалом. При обследовании территории возникло подозрение, что была приватизирована часть береговой полосы, которая должна находится в общем пользовании. До сих пор не ясно, какое будущее ждет Литейный сквер, расположенный у Делового центра, и как он оказался в частной собственности.

Вместе с депутатом Петросовета Ольгой Тужиковой мы посмотрели, что происходит вокруг строительства элитных домов в окрестностях бывшего Онежского тракторного завода (ОТЗ).

Активное освоение территории обанкротившегося ОТЗ началась с 2013 года. Был, хоть и не без проблем, возведен жилой комплекс «Александровский».

Сейчас идет активное строительство так называемого клубного дома «Речка», состоящего из восьми пятиэтажных корпусов. Строительство ведет ООО «Специализированный застройщик «ЖК Александровский». Стройплощадка обнесена забором. Она почти вплотную подходит с одной стороны к зданию Делового центра, а с другой — к Лососинке.

Неожиданные открытия, поразившие городских активистов, начались с тополей. Берег реки зарос высокими деревьями, почти полностью закрывающими вид на строящиеся корпуса клубного дома.

Специализированный застройщик «ЖК Александровский» обратился в петрозаводскую администрацию с заявлением о проведении санитарной рубки деревьев вдоль берега Лососинки со стороны ЖК «Речка».

После того, как городские активисты осмотрели территорию, на которой планируется провести вырубку деревьев, депутат Петросовета Ольга Тужикова обратилась в петрозаводскую администрацию с просьбой отказать в выдаче разрешения на санитарную рубку.

Параллельно она направила обращение в петрозаводскую прокуратуру с просьбой провести проверку того, насколько законно были предоставлены в частную собственность два земельных участка, находящиеся в парке Ямка.

Участок с кадастровым номером 10:01:0010130:226 включает в себя территорию, на которой расположен Деловой центр, Литейный сквер вместе со стоящим на постаменте трактором, деревянная лестница, пешеходные тротуары, подъезд к зданию.

Часть сквера - пешеходный тротуар с кустами сирени оказалась за забором, фактически на территории новой стройплощадки.

«Часть Литейного сквера захватил застройщик при формировании своего земельного участка. Оставшаяся часть досталась Деловому центу»,

- отметила депутат.

Каким образом городской сквер, который относится к территории общего пользования, ухитрились приватизировать, депутат Петросовета не понимает. В 2018 году Литейный сквер находился в утвержденном постановлением администрации петрозаводского городского округа перечне парков, бульваров, заказников, скверов, садов и аллей. По мнению Ольги Тужиковой, передача сквера в частную собственность потенциально несет угрозу уничтожения зеленой территории, которой пользовались все горожане.

Она внимательно изучила документы, связанные с банкротством ОТЗ.

«Точно известно, что сначала было приобретено здание Делового центра. Это видно из выписки Единого государственного реестра недвижимости. В 2017 году здание переходит в собственность ООО «Деловой центр». И только в 2018 году у собственников здания образуется доля в земельном участке. Это значит, что участок был сформирован как необходимый для обслуживания здания. Если бы он существовал до сделки по продаже здания, то договор купли-продажи объекта недвижимости был бы вместе с земельным участком. Лично мне не понятно, на каком основании при формировании участка, необходимого для обслуживания здания, туда был включен Литейный сквер»,

- объяснила Тужикова.

Она обратила внимание, насколько «криво» был сформирован участок для обслуживания Делового центра. Сейчас, пока идет строительство клубного дома и стоит забор, это особенно заметно. С боковой стороны здания, которое примыкает к стройплощадке, едва оставили метр. Туристы вынуждены пробираться в гостиницу, расположенную в Деловом центре, по узкому проходу между стеной здания и забором.

Зато со стороны центрального входа размахнулись основательно, передав в частную собственность и сквер, и лестницу, и трактор. «Так не формируются земельные участки. Это не нормально», - считает депутат Петросовета.

Она предполагает, что у завода не было в собственности участка, на котором находится Литейный сквер. Тем сомнительнее выглядит решение приватизировать городской сквер.

Еще более нелепым выглядит участок с кадастровым номером 10:01:00101130:599. В него попал берег реки Лососинка, на котором строится ЖК «Речка». Судя по замерам, которые провела Ольга Тужикова, в земельный участок частично попала 20-метровая береговая полоса, приватизировать которую российское законодательство запрещает.

Собственником земельного участка 10:01:00101130:599 является ООО «Александровский завод». Для понимания: директором ООО «Александровский завод» и ООО «Специализированный застройщик «Александровский завод» является Михаил Цветков. Обе компании принадлежат ООО «Петровская слобода», владельцем которой является Людмила Соболева.

По словам Ольги Тужиковой, застройщик утверждал, что забор был поставлен точно по границе выделенного земельного участка: «Мне сказали, что специально вызывали геодезиста и точно отбивали участок по установленным границам». Судя по замерам, которые Тужикова проводила 2 сентября 2022 года, расстояние между урезом воды и забором составляет минимально 4 метра – максимально 10 метров. Хотя по закону, ширина береговой полосы общего пользования, которая не подлежит приватизации, должна составлять 20 метров.

«Для того, чтобы правильно определить 20-метровую зону, нужно, чтобы были утверждены границы водного объекта. Они не утверждены. В этой ситуации нужно было запросить в карельском центре мониторинга и экологии сведения о среднегодовом уровне воды. И учесть эти данные при определении береговой линии», - объяснила Ольга Тужикова.

Она предположила, что участок был сформирован с грубыми нарушениями законодательства. Вырубка деревьев вдоль берега может привести к активному разрушению берега. Там, где вместо деревьев красуются пеньки, уже сейчас видны многочисленные размывы почвы, следы оползней и эрозии. Оставшиеся деревья пока сдерживают разрушение берега. Непродуманная санитарная рубка может обернуться неприятными экологическим последствиями.

Судя по официальному сайту застройщика, берег Лососинки в будущем должен полностью быть освобожден от старых деревьев. Здесь планируется организовать симпатичную набережная для прогулок. После завершения проекта жителям пятиэтажных элитных домов из окон откроется красивый вид на парк, который пока скрыт высокими деревьями.

Конечно, если все делать грамотно, по уму, укреплять берега, облагораживать территорию, то сама идея такой набережной выглядит вполне логично. Но и тут все не просто.

Возникает вопрос, кто все это будет делать и за чей счет? Казалось бы, ответ очевиден. ООО ««Специализированный застройщик «Александровский завод» уже продает квартиры в центре города с красивыми картинками будущей набережной. Логично предположить, что именно застройщик и должен оплатить работы, которые, в том числе, делают жилой комплекс элитным и позволяют продавать квартиры по ценам, значительно выше среднерыночных. Ну, хотите вы построить клубный дом, так раскошельтесь на это.

Но в том-то и дело, что сделать красивую набережную предлагают за счет петрозаводчан. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский на свой страничке в «ВКонтакт» сообщил, что встречался с Михаилом Цветковым, и реализовывать проект по облагораживанию территории планируется за счет городских программ благоустройства.

«Проблема в том, что застройщик замахнулся на серьезное изменение общественной территории, даже не обсудив это с горожанами», - отметила депутат. Она считает недопустимым, когда мэр встречается с застройщиком, и они в ходе личной беседы решают судьбу территорий, которые принадлежат всем петрозаводчанам. Ольга Тужикова категорически против того, чтобы выделять средства из городской казны на проект, предложенный Михаилом Цветковым.

«Эта инициатива застройщика. Он дает рекламу квартир на фоне благоустроенной набережной. Люди фактически покупают красивую картинку. Но, если в будущем обещанного благоустройства не произойдет, то граждане получат право требовать компенсацию, так как товар не соответствует заявленным характеристикам. Другими словами, необходимость благоустройства набережной продиктована коммерческими интересами застройщика. Это не забота о горожанах, а попытка подороже продать строящееся жилье. Речь идет о будущем комфорте нескольких десятков жильцов элитных квартир. Я искренне не понимаю, почему это должен оплачивать городской бюджет»,

- объяснила депутат свою позицию.

После обращения Тужиковой в городскую администрацию ей пришел ответ, в котором говорится, что заявителю отказано в проведении санитарной рубки вдоль береговой линии реки Лососинка «в связи с выявлением в представленных документах недостоверной информации и необходимостью комплексного подхода к решению вопроса благоустройства территории». В ответе также сказано, что в администрации рассмотрят возможность создания рабочей группы, что позволит обсудить проект благоустройства набережной «широким кругом специалистов».

В октябре Ольга Тужикова должна получить ответ из петрозаводской прокуратуры, которая проверит законность приватизации земельных участков в парке Ямка. Мы будем следить за этой историей, которая, без сомнения, касается всех петрозаводчан.