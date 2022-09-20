До ноября в Петрозаводске дополнительно отремонтируют дороги

Заключенный администрацией Петрозаводска контракт на дополнительный ремонт позволит отремонтировать семь участков автодорог до конца осени, сообщили в пресс-службе мэрии. Как отметили специалисты, это стало возможно благодаря экономии в городском бюджете. Работы запланированы на участках следующих объектов:

на Белорусской улице (от улицы Мелентьевой до Кожевенного переулка),

на улице Варламова (от улицы Правды до дома № 32 по улице Варламова),

на Комсомольском проспекте (от площади Кукковское Кольцо до улицы Братьев Озеровых),

на Сулажгорском проезде,

на 5-м Внутриквартальном проезде,

проезд между домами № 23 и № 25 по улице Репникова.

Уже на этой неделе подрядчик приступит к фрезерованию старого слоя асфальтового покрытия. Полностью завершить работы планируется к началу ноября. Кроме того, на стадии заключения находится еще один муниципальный контракт на ремонт седьмого объекта - Сердобольского проезда. Его приведут в порядок благодаря субсидии правительства Карелии. Фото: petrozavodsk-mo.ru.