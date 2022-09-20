20 сентября 2022, 18:24
До ноября в Петрозаводске дополнительно отремонтируют дороги
Работы запланированы на семи объектах
Заключенный администрацией Петрозаводска контракт на дополнительный ремонт позволит отремонтировать семь участков автодорог до конца осени, сообщили в пресс-службе мэрии. Как отметили специалисты, это стало возможно благодаря экономии в городском бюджете. Работы запланированы на участках следующих объектов:
- на Белорусской улице (от улицы Мелентьевой до Кожевенного переулка),
- на улице Варламова (от улицы Правды до дома № 32 по улице Варламова),
- на Комсомольском проспекте (от площади Кукковское Кольцо до улицы Братьев Озеровых),
- на Сулажгорском проезде,
- на 5-м Внутриквартальном проезде,
- проезд между домами № 23 и № 25 по улице Репникова.
Уже на этой неделе подрядчик приступит к фрезерованию старого слоя асфальтового покрытия. Полностью завершить работы планируется к началу ноября. Кроме того, на стадии заключения находится еще один муниципальный контракт на ремонт седьмого объекта - Сердобольского проезда. Его приведут в порядок благодаря субсидии правительства Карелии. Фото: petrozavodsk-mo.ru.