В Петрозаводске открывается выставка Творческого союза художников

К 20-летию Творческого союза художников Карелии 29 сентября в Городском выставочном зале Петрозаводска откроется выставка «Четвертая пятилетка» (0+), на которой будут представлены живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство более карельских мастеров. Посетить ее можно будет до 23 октября.

«На юбилейной выставке будут представлены произведения большинства из 60 членов Союза. Зрители увидят произведения уже хорошо знакомых авторов, и вместе с тем узнают новые имена, которым еще только предстоит войти в культурную жизнь республики» - поделилась искусствовед Мария Юфа.

Напомним, членами Творческого союза являются мастера из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Сортавалы, Костомукши, Сегежи, Медвежьегорска, Пряжи, Архангельска и Финляндии. Фото: vk.com/4pyatiletka.