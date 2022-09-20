Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии запускает патриотический медиамарафон с участием курсантов, которые читают отрывки из дневника русского добровольца Александра Чепишко – ветерана боевых действий, погибшего в боях за луганский аэропорт в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба карельского управления ведомства.

«Идея акции пришла к курсантам на межрегиональном молодежном форуме «Ладога». Во время посещения Музея добровольцев Донбасса будущие офицеры заинтересовались содержанием одного из документальных экспонатов и решили познакомить с ним аудиторию соцсетей в оригинальном формате»,

- говорится в сообщении.

Акция проводится в рамках работы медиаресурса «Курсантская волна», созданного в начале этого года. В состав редакцию внутривузовского СМИ вошли 16 неравнодушных к журналистике курсантов учебного заведения. Результаты их творчества можно будет оценить в официальном аккаунте Росгвардии в «Одноклассниках».