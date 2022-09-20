Карельские ФАПы подключат к водоснабжению по специальной программе

В правительстве Карели состоялось совещание по реализации в республике национальных проектов. Рассматривался вопрос и о ФАПах. Артур Парфенчиков озвучил предложение со следующего года предусматривать в бюджете средства на бурение скважин рядом с новыми и уже действующими объектами, где есть техническая возможность организации таких работ.

В качестве примера руководитель региона привел фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тикша Муезерского района, где воду необходимо подвозить.

К слову, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в этом году планируется закупить еще четыре ФАПа и одну врачебную амбулаторию – для установки в деревеях Ялгуба, Вокнаволок и Тивдия, поселках Луусалми и Кестеньга. Фото: gov.karelia.ru.