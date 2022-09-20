В Карелии эко-штрафы за год составили более 100 тысяч рублей

В этом году в минприроды Карелии поступило 340 дел по нарушению экологического законодательства в сфере обращения с отходами. В результате инспекторы вынесли 127 постановлений о наказании виновных лиц, при этом сумма 35 штрафов составила 105 тыс. рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, и добавили, что с весны инспекторы, согласно законодательству, рассматривают административные дела самостоятельно, а возбуждать их могут только во взаимодействии с органами прокуратуры или полиции.

«Так, от правоохранителей и надзорного ведомства в 2022 году на рассмотрение поступило 340 дел. Вынесено 127 постановлений о назначении наказаний. Сумма штрафов для физических лиц составила 105 тыс. рублей. Как правило, граждане выбрасывали на контейнерные площадки шины и строительный мусор»,

- разъяснили в министерстве. Фото: pxhere.