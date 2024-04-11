11 апреля 2024, 14:37
Двум девочкам-инвалидам в Карелии не выдавали ингаляторы
Минздрав республики обязали обеспечить больных детей необходимыми медицинскими изделиями
Чиновники карельского минздрава не обеспечили двух маленьких петрозаводчанок необходимыми медицинскими изделиями. Обе девочки являются инвалидами, сообщили в прокуратуре Карелии.
Детей по закону должны бесплатно обеспечивать нужными им лекарствами и медизделиями. Но ингаляторы им не выделяли.
Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд в защиту прав девочек. В итоге минздав Карелии обязали обеспечить девочек-инвалидов всем необходимым. // фото: pixabay.com