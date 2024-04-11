Двум девочкам-инвалидам в Карелии не выдавали ингаляторы

Чиновники карельского минздрава не обеспечили двух маленьких петрозаводчанок необходимыми медицинскими изделиями. Обе девочки являются инвалидами, сообщили в прокуратуре Карелии.

Детей по закону должны бесплатно обеспечивать нужными им лекарствами и медизделиями. Но ингаляторы им не выделяли.

Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд в защиту прав девочек. В итоге минздав Карелии обязали обеспечить девочек-инвалидов всем необходимым. // фото: pixabay.com