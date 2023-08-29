Двухлетний ребенок умер после прогулки с мамой в Петербурге

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок получил электротравму во время прогулки во дворе и умер спустя пять дней. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 23 августа мальчик гулял со своей 26-летней матерью. Женщина на минуту отвлеклась. В это время ее сын нашел в траве провод, перемотанный изолентой, размотал его и получил удар током.

В состоянии клинической смерти мальчика доставили в детскую городскую больницу, но врачи не смогли его спасти. 28 августа он умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: Io & Tech