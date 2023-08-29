Мужчина неделю пил средство для потенции и попал в реанимацию

В Московской области врачи спасли 52-летнего мужчину, который в течение недели употреблял таблетки для потенции в сочетании с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пациент поступил в медицинское учреждение в бессознательном состоянии с пониженным давлением. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Выяснилось, что россиянин женился, после чего стал активно принимать препараты для улучшения эректильной функции и запивать их спиртными напитками. В таком режиме он провел неделю, после чего организм не выдержал.

У пациента диагностировали алкогольную интоксикацию, высокий риск поражения печени и нарушения функции почек. Его экстренно поместили в реанимацию. После проведенной терапии мужчина пришел в сознание. Сейчас он уже выписан под наблюдение врача-уролога. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev