Стало известно, кому из россиян могут заблокировать сим-карту

Около 265 миллионов симок успел проверить Роскомнадзор, к 9,5 миллионам сим-карт у ведомства возникли вопросы к персональным данным. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи уведомили пользователей о возможной блокировке сим-карт.

«Если вы не получили сообщение в виде СМС или звонка от вашего оператора, что вам нужно уточнить данные, то вы не в группе риска»,

- рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В группе риска те граждане, которые за последние годы поменяли паспорт и теперь их персональные данные неактуальны и требуют обновления.

Абонент должен в течение 15 дней предоставить оператору актуальные паспортные данные.

«Тем «молчунам», которые не внесут свои паспортные данные, отключат связь», - предупредил эксперт. // фото unsplash.com/ Nordwood Themes