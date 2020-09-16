Двух жителей Карелии обокрали во время осмотра достопримечательностей

Два приятели приехали из Сегежи полюбоваться красотами Медвежьегорска. Они оставили машину на дороге, а сами пошли фотографироваться. Там же оказались местные жители, 1985 и 1995 годов рождения.

Как предполагают в полиции, между двумя компаниями возник словесный конфликт, переросший в драку. Приезжие приятели сбежали. А когда вернулись к машине, то заметили повреждения на кузове от топорика. При этом из салона пропали автомагнитола и сумка, где лежали 300 рублей.

Потерпевшие позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Прибывшие сотрудники ГИБДД задержали двоих подозреваемых. Стражи порядка дают оценку действиям задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.