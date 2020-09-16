Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на севере Карелии

Авария с участием пешехода произошла сегодня в 07:56 на «зебре» в Костомукше. Камера компании «Ситилинк» запечатлела дорожный инцидент на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Ленина и Первомайская.

На кадрах видно, как совершавший поворот автомобиль остановился для пропуска людей. В это время к пешеходному переходу подбежала девушка. Она уже практически добежала до противоположного края проезжей части, когда на нее наехал автомобиль.

Машина прокатила потерпевшую несколько метров на капоте, после чего девушка упала на асфальт и больше не поднималась.