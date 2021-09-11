Двух сирот хотят отправить к морю с помощью жителей Петрозаводска

В благотворительном фонде «Доброе сердце» обратились к жителям столицы Карелии и всем неравнодушным с очередной просьбой о помощи. На этот раз средства нужны двум детям-сиротам.

Ульяна и Николай остались без попечения родителей и видели море только на картинке. Сотрудники фонда хотят помочь им повидать его в реальности.

Организация объявила сбор средств в пользу этих ребят и просит людей подарить им возможность съездить на курорт.

«Пусть всего на недельку, но сменить ту обстановку, в которой они вынуждены находиться не по своей воле. Они очень ждут, надеются и верят. Верят в нас с вами. Давайте вместе подарим им эту возможность», - сказано в сообщении.

Сотрудники фонда отмечают, что большим вкладом станет любая сумма. // Фото: источник