Деньги на свои проекты получили в Петербурге две девушки из Карелии

Две молодых жительницы Карелии победили на Всероссийском молодежном форуме «Выше крыши». Ольга Никифорова и Гаяне Аветисян получили гранты на 99 и 500 тысяч рублей, сообщили в официальном паблике «Республика Карелия».

Две участницы из Карелии отстояли свои проекты, продвигая идеи в ходе форума.

Теперь преподаватель Петрозаводской консерватории Ольга Никифорова создаст музыкально-компьютерную школу «За4ётка». Она планирует записать обучающие видео по теории, истории и этнографии музыки и продвигать их на YouTube.

Гаяне Аветисян на полученные деньги создаст «Инкубатор молодых социальных предпринимателей «START». В рамках проекта молодежь научат социальному предпринимательству, помогут определиться с идеей бизнеса и разработать бизнес-план. // Фото: источник