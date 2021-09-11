Схема движения транспорта изменилась в центре Петрозаводска

Об изменении схемы движения транспорта в одном из оживленных мест столицы Карелии напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Из-за земляных работ перекрыли улицу Анохина.

Ограничения ввели уже с утра 11 сентября, водителей попросили об этом помнить и быть внимательнее.

Улицу в районе дома № 25 закрыли временно. Компания «Техпромстрой» ведет в этом месте работы по строительству ливневой канализации. Они займут примерно две недели или меньше. // Фото: источник