Двух петрозаводчан будут судить за инсценировку ДТП

Двух жителей Петрозаводска скоро будут судить за мошенничество в сфере страхования. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили, сообщает прокуратура Карелии.

Следователи полагают, что с 2022 года по 2023 год мужчины вместе с сообщниками инсценировали два ДТП в Петрозаводске с участием принадлежавших им автомобилей.

Потом горожане обратились в страховую компанию за возмещением ущерба, получили компенсации в общей сумме более 150 тысяч рублей и продали машины.

Уголовное дело в отношении их сообщников выделили в отдельное производство, а дело петрозаводчан уже передали в суд. Вину они в ходе следствия признали и возместили ущерб. // фото: freepik.com