Пассажиры троллейбуса пострадали в аварии в Петрозаводске

В Петрозаводске днем 3 июля произошло ДТП с участием троллейбуса. Пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, авария случилась в 15:10 на набережной Варкауса. 37-летний водитель автомобиля КамАЗ при движении задним ходом врезался в троллейбус.

В результате происшествия травмы получили 38-летняя и 57-летняя пассажирки троллейбуса. Женщинам назначено лечение. По факту случившегося проводится проверка. // Фото ГАИ