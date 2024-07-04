Мужчина в Сортавале нашел на улице смартфон и стал уголовником

Жительница Сортавальского района приехала в город отдохнуть и на улице потеряла смартфон. Женщина обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, что гаджет нашел 32-летний горожанин и решил оставить себе, так как на устройстве не было пароля.

Мужчина выбросил чужую сим-карту, вставил свою, скачал несколько игр и стал играть. Вскоре любителя аркад задержали полицейские.

Горожанин признал вину, смартфон у него изъяли. Ущерб составил 15 693 рубля. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: freepik.com