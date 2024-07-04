04 июля 2024, 12:10
Мужчина в Сортавале нашел на улице смартфон и стал уголовником
Жителя Карелии вычислили из-за игры на чужом телефоне
Жительница Сортавальского района приехала в город отдохнуть и на улице потеряла смартфон. Женщина обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.
Оказалось, что гаджет нашел 32-летний горожанин и решил оставить себе, так как на устройстве не было пароля.
Мужчина выбросил чужую сим-карту, вставил свою, скачал несколько игр и стал играть. Вскоре любителя аркад задержали полицейские.
Горожанин признал вину, смартфон у него изъяли. Ущерб составил 15 693 рубля. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: freepik.com