Двух бывший полицейских осудили за махинации с командировочными

В Олонецком районе с двух экс-полицейских взыскали компенсацию за причиненный преступлением ущерб. Об этом сообщает прокураптура. Ранее они были осуждены за коррупционное преступление.

На основании вступившего в силу приговора, прокурор Олонецкого района обратился в Петрозаводский городской суд с иском к бывшему начальнику МВД по Олонецкому району и заместителю начальника районной полиции. В иске прокурор настаивал на том, чтобы экс-полицейские возместили ущерб. Оказывается, им были вверены деньги для выплат компенсации командировочных расходов своим сотрудникам. Однако деньги они присваивали себе. При этом один из них являлся пособником.

Суд рассмотрел гражданское дело и взыскал с них солидарно в пользу МВД по Олонецкому району 57 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу. (фото odintsovo.info)