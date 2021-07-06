06 июля 2021, 13:18
Происшествия

Спасатели обнаружили обломки упавшего самолета Ан-26 на Камчатке

Сегодня днем борт с 22 пассажирами на борту пропал с радаров при заходе на посадку

Спасатели обнаружили фрагменты самолета Ан-26, выполнявшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, примерно в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает РИА Новости.

Самолет пропал с радаров во вторник в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава Паланы.

По предварительным данным, находившиеся на борту люди погибли. Возбуждено уголовное дело. По сообщению издания, возможной причиной авиакатастрофы мог стать сильный боковой ветер. (фото Виталий Аньков, ria.ru)

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Метки: 
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крушение
камчатка
Ан-26