06 июля 2021, 11:50
Полиция заподозрила мужчину в краже вещей соседа из подъезда
Петрозаводчанин посчитал лестницу и листы ДСП ничейными и забрал себе на дачу, но сосед и полиция решили иначе
24-летний петрозаводчанин заявил в полицию о пропаже вещей, который он выставил в подъезд. Ущерб он оценил в 4500 рублей, сообщает МВД.
Молодой человек делал ремонт, иногда выставлял строительную лестницу и другие материалы в подъезд. В один из дней его лестница и три листа ДСП пропали.
Стражи порядка установили, что к краже причастен 49-летний сосед потерпевшего. Мужчина сознался, что счел вещи бесхозными и забрал на дачу. По факту кражи возбудили уголовное дело. (фото ugra-news.ru)