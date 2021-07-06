Полиция заподозрила мужчину в краже вещей соседа из подъезда

24-летний петрозаводчанин заявил в полицию о пропаже вещей, который он выставил в подъезд. Ущерб он оценил в 4500 рублей, сообщает МВД.

Молодой человек делал ремонт, иногда выставлял строительную лестницу и другие материалы в подъезд. В один из дней его лестница и три листа ДСП пропали.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 49-летний сосед потерпевшего. Мужчина сознался, что счел вещи бесхозными и забрал на дачу. По факту кражи возбудили уголовное дело. (фото ugra-news.ru)