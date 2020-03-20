20 марта 2020, 14:52
Общество

Дворники и техника убирают Петрозаводск от смета

Сотрудники компании «ТехРент» вывезли смет с проспектов Ленина и Карла Маркса и центральных улиц города

Весенняя уборка продолжается в карельской столице. Компания «ТехРент» продолжает уборку дорог и тротуаров от смета, скопившегося за зиму.

На улицах трудятся три механизированных звена и три бригады «ручников». По сообщению пресс-службы городской администрации, смет уже вывезен с проспектов Ленина и Карла Маркса, с Куйбышева, Дзержинского и других улиц центральной части города.

Также порядок навели на набережной Варкауса и Лососинском шоссе.

Фото: пресс-служба администрации города

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зимний смет
новости петрозаводска
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