Дворники и техника убирают Петрозаводск от смета

Весенняя уборка продолжается в карельской столице. Компания «ТехРент» продолжает уборку дорог и тротуаров от смета, скопившегося за зиму.

На улицах трудятся три механизированных звена и три бригады «ручников». По сообщению пресс-службы городской администрации, смет уже вывезен с проспектов Ленина и Карла Маркса, с Куйбышева, Дзержинского и других улиц центральной части города.

Также порядок навели на набережной Варкауса и Лососинском шоссе.

Фото: пресс-служба администрации города