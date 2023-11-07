Двое жителей Петрозаводска нарвались на мошенников при покупке лодки

В Карелии участились случаи обмана при проведении сделок купли-продажи через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, сразу двое жителей Петрозаводска стали жертвами мошенников во время покупки лодки. 40-летний горожанин связался по телефону с продавцом, обговорил условия сделки и перевел 33 тысячи рублей за товар, но ничего не получил. В такой же ситуации оказался и 54-летний мужчина. Он отправил неизвестному 21 тысячу рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson