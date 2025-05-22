Двое жителей Карелии нарвались на мошенников при покупке моторов

В полицию Петрозаводска обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в интернете он нашел объявление о продаже лодочного мотора. Он списался с менеджером, обсудил условия доставки, а затем перевел 157 тысяч рублей на указанный счет. После этого на связь якобы представитель компании больше не выходил.

В аналогичной ситуации оказался и 65-летний житель Питкяранты. Он отдал за несуществующий мотор 144 тысячи рублей.

По заявлениям мужчин стражи порядка проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»