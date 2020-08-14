Двое жителей Череповца осуждены за угон машины в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд вынесен приговор в отношении двух жителей г. Череповца Вологодской области за кражу чужого имущества, сообщает прокуратура РК.

Согласно материалам уголовного дела, осужденные, 1994 и 1995 года рождения, зимой 2020 года находясь в Череповце, договорились с потерпевшим, проживающим в Петрозаводске о продаже, принадлежащего одному из осужденных автомобиля «Audi Q5» за 300 000 рублей.

При этом в автомобиль был скрытно установлен GPS-треккер, который позволял осужденным со своих мобильных телефонов отслеживать местонахождение машины. Кроме того у осужденных имелся дубликат ключей от автомобиля и сигнализации.

После того, как была совершена сделка купли-продажи автомобиля, и потерпевший передал осужденным деньги, последние установили с помощью GPS-треккера местонахождение автомобиля, который стоял у дома потерпевшего.

Ночью, с помощью имеющихся у них ключей, бывшие владельцы открыли автомобиль, завели его и уехали на нем обратно в Вологодскую область по месту жительства.

В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение угонщиков и автомобиля, в результате чего машина возвращена потерпевшему.

Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме. С учетом обстоятельств уголовного дела, а также учитывая роли каждого из осужденных, им назначили следующее наказание: два года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 50 000 и полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.