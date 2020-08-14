14 августа 2020, 11:43
Происшествия

Автомобиль пробил ограждение на Ключевой

Утренняя авария на перекрестке попала на камеры видеонаблюдения

Сегодня в 08:33 в районе пересечения улиц Ключевая-Судостроительная автомобиль пробил леерное ограждение.

Дорожный эпизод запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На перекрестке легковые автомобили совершали левый поворот на улицу Ключевая. Один из них удачно завершил маневр. А другой, по непонятной причине, врезался прямо в металлическое ограждение вблизи пешеходного перехода.

Обсудить
просмотр
172864
Метки: 
ДТП
Ключевая
новости петрозаводска
перекресток
ограждение