14 августа 2020, 11:43
Автомобиль пробил ограждение на Ключевой
Утренняя авария на перекрестке попала на камеры видеонаблюдения
Сегодня в 08:33 в районе пересечения улиц Ключевая-Судостроительная автомобиль пробил леерное ограждение.
Дорожный эпизод запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».
На перекрестке легковые автомобили совершали левый поворот на улицу Ключевая. Один из них удачно завершил маневр. А другой, по непонятной причине, врезался прямо в металлическое ограждение вблизи пешеходного перехода.