Автомобиль пробил ограждение на Ключевой

Сегодня в 08:33 в районе пересечения улиц Ключевая-Судостроительная автомобиль пробил леерное ограждение.

Дорожный эпизод запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На перекрестке легковые автомобили совершали левый поворот на улицу Ключевая. Один из них удачно завершил маневр. А другой, по непонятной причине, врезался прямо в металлическое ограждение вблизи пешеходного перехода.