Двое травмированы в опрокинувшемся автомобиле в Верховье

Легковой автомобиль разбился на седьмом километре автодороги Олонец-Верховье вечером 7 июня.

Малолитражка вылетела с проезжей части в заросший травой кювет, машину помяло, но люди целы. Помощь попавшим участкам аварии оказывали медики, пожарные и полицейские, остановились и другие водители. В результате аварии травмы у двух человек.

По какой причине автомобиль неожиданно съехал с асфальтового покрытия – будут устанавливать. Пожарные отключили аккумулятор, поставили машину на все четыре колеса и достали ее из канавы. В месте ДТП также регулировали движение остальных водителей. © «Петрозаводск говорит»