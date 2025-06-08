08 июня 2025, 09:28
Двое травмированы в опрокинувшемся автомобиле в Верховье
Легковой автомобиль вылетел с асфальта в кювет в Карелии
фото паблик «ОПС по Олонецкому району»
Легковой автомобиль разбился на седьмом километре автодороги Олонец-Верховье вечером 7 июня.
Малолитражка вылетела с проезжей части в заросший травой кювет, машину помяло, но люди целы. Помощь попавшим участкам аварии оказывали медики, пожарные и полицейские, остановились и другие водители. В результате аварии травмы у двух человек.
По какой причине автомобиль неожиданно съехал с асфальтового покрытия – будут устанавливать. Пожарные отключили аккумулятор, поставили машину на все четыре колеса и достали ее из канавы. В месте ДТП также регулировали движение остальных водителей. © «Петрозаводск говорит»