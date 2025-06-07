07 июня 2025, 17:02
Мошенники завлекают россиян розыгрышем денег к празднику
Новую уловку придумали аферисты в преддверии Дня России
фото freepik.com
Аферисты в преддверии Дня России стараются найти новых жертв с помощью уловки с розыгрышем призов в Telegram. О новой схеме предупредили в Роскачестве, пишет «Лента».
Злоумышленники через ботов предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещают большой денежный выигрыш.
Якобы для участия в розыгрыше требуется сообщить контакты, а затем ввести код из СМС или мессенджера. Мошенники преследуют цель завладеть аккаунтом пользователя в мессенджере. © «Петрозаводск говорит»