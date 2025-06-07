Мошенники завлекают россиян розыгрышем денег к празднику

Аферисты в преддверии Дня России стараются найти новых жертв с помощью уловки с розыгрышем призов в Telegram. О новой схеме предупредили в Роскачестве, пишет «Лента».

Злоумышленники через ботов предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещают большой денежный выигрыш.

Якобы для участия в розыгрыше требуется сообщить контакты, а затем ввести код из СМС или мессенджера. Мошенники преследуют цель завладеть аккаунтом пользователя в мессенджере. © «Петрозаводск говорит»