07 июня 2025, 17:02
Происшествия

Мошенники завлекают россиян розыгрышем денег к празднику

Новую уловку придумали аферисты в преддверии Дня России
дистанционные мошенники
фото freepik.com

Аферисты в преддверии Дня России стараются найти новых жертв с помощью уловки с розыгрышем призов в Telegram. О новой схеме предупредили в Роскачестве, пишет «Лента».

Злоумышленники через ботов предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещают большой денежный выигрыш.

Якобы для участия в розыгрыше требуется сообщить контакты, а затем ввести код из СМС или мессенджера. Мошенники преследуют цель завладеть аккаунтом пользователя в мессенджере. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
telegram
Розыгрыш